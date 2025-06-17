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​Укрзалізниця запускає регіональний експрес "Житомир - Київ - Житомир"

Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові. 

​Укрзалізниця запускає регіональний експрес "Житомир - Київ - Житомир"
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Із 27 червня Укрзалізниця запускає регіональний експрес №856/855 Житомир - Київ - Житомир. На маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд з місцями для сидіння 3-го класу. 

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"До Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком - без заторів, з можливістю підзарядити смартфон у дорозі, з якісними вбиральнями та достатнім місцем для багажу. Крім того, квиток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку", - йдеться в повідомленні.

Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові. По прибуттю до Фастова мешканці Житомира можуть продовжити подорож приміськими поїздами в напрямку Білої Церкви та Миронівки, а у Києві - здійснити пересадку на міжнародні поїзди до Будапешта та Перемишля. 

Електропоїзд курсуватиме щодня в будні:

  •  відправлення з початкової о 17:48.
  •  відправлення з Фастова о 18:30. 
  •  прибуття на кінцеву о 19:58.

Із 30 червня №856 Житомир - Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці): 

  •  відправлення з початкової о 06:18.
  •  відправлення з Фастова о 07:49. 
  •  прибуття на кінцеву о 08:44. 

З 1 серпня №856 Житомир - Київ відправлення з початкової о 06:18, відправлення з Фастова о 07:49, прискорення та прибуття на кінцеву о 08:37).

В УЗ також нагадали, що за цим напрямком також курсують щоденні приміські поїзди:

  •  №7034 Житомир - Київ відправлення о 07:48 та прибуття об 11:35.
  •  №7037 Київ - Житомир відправлення о 15:29 та прибуття о 18:53.

Продаж квитків за 10 діб в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів. 
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