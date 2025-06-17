Композиція увічнює пам’ять співробітників Головного управління розвідки, а також іноземних добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність України.

Митрополит Епіфаній та генерал-лейтенант Кирило Буданов відкрили перший в державі Меморіал українським розвідникам, передає ГУР.

Композиція увічнює пам’ять співробітників Головного управління розвідки, а також іноземних добровольців, які загинули в боротьбі за незалежність України.

На центральному елементі Меморіалу – слово Aeternitas (“Вічність”), викарбуване латиною та іншими мовами світу. Це відображає інтернаціональний характер боротьби: разом з українцями в лавах воєнної розвідки служать іноземні добровольці з понад 50 країн світу.

Дві стели в композиції символізують крила та щити. Їхній активний рельєф передає рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами – простір тиші, де викарбувані імена розвідників, які загинули в боротьбі за Україну.

З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадує форму ока сови – символ вічної пильності, захисту та невидимої присутності.

Меморіал освятив Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Автор Меморіалу – відомий скульптор Назар Білик, який, зокрема, раніше створив меморіал на честь Героїв Небесної Сотні у Львові.

Пам’ять полеглих розвідників вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов разом із співробітниками воєнної розвідки та родичами полеглих бійців поклали квіти до Меморіалу.

Меморіал стане місцем вшанування полеглих розвідників і невід’ємною частиною військових ритуалів ГУР МО України.