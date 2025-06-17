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Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка постачала військовим харчі в меншому обсязі

Слідство встановило, що підозрювані вносили неправдиві відомості до видаткових накладних. Збитки оцінені у 6 млн грн.

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка постачала військовим харчі в меншому обсязі
Фото: прокуратура

Викрито та затримано керівника та 8 учасників злочинної організації, які завищували обсяги постачання продуктів до військових частин та навчальних закладів ЗСУ, передає Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, власник двох товариств створив злочинну організацію та залучив до її діяльності ще 8 осіб – двох директорів цих товариств, двох співробітників та чотирьох начальників продовольчої служби військових частин та навчального закладу. 

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Використовуючи підконтрольні підприємства, з якими Міноборони України уклало договори на поставку продуктів харчування, вони вносили неправдиві відомості до видаткових накладних та актів приймання товару. Фігуранти збільшували у документах кількість фактично поставлених продуктів харчування.

Внаслідок таких дій бюджету завдано 6 млн грн збитків.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівнику та учасникам злочинної організації та обрання їм запобіжних заходів.
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