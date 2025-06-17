Через російський обстріл майже 1150 осель киян залишились без світла

Через обстріли російських окупантів 1148 осель киян залишились без світла.
Про це повідомили у ДТЕК.
Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину. Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку", – зазначили у компанії.
- Київ сьогодні пережив одну із наймасовіших атак. За даними КМВА, ворог випустив по столиці 175 дронів і ракети різних типів.
- Станом на 09:00 17 червня у Києві відомо про 14 убитих, близько 100 поранених.