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Через російський обстріл майже 1150 осель киян залишились без світла

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Через російський обстріл майже 1150 осель киян залишились без світла
Фото: ДТЕК

Через обстріли російських окупантів 1148 осель киян залишились без світла. 

Про це повідомили у ДТЕК. 

Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину. Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку", – зазначили у компанії. 

  • Київ сьогодні пережив одну із наймасовіших атак. За даними КМВА, ворог випустив по столиці 175 дронів і ракети різних типів.
  • Станом на 09:00 17 червня у Києві відомо про 14 убитих, близько 100 поранених.
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