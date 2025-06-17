Через російський обстріл майже 1150 осель киян залишились без світла

Через обстріли російських окупантів 1148 осель киян залишились без світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину. Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку", – зазначили у компанії.