У Запорізькій області російські обстріли пошкодили будинки, авто та інфраструктуру

187 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

3 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малу Токмачку.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 543 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів інфраструктури.

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