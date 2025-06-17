У Запорізькій області російські обстріли пошкодили будинки, авто та інфраструктуру

Упродовж доби окупанти завдали 543 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів інфраструктури.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог наніс 4 ракетні удари по Запоріжжю.
Росіяни здійснили 11 авіаційних обстрілів Степногірська, Камʼянського, Степового, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Ольгівського, Малинівки та Полтавки.
338 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
3 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малу Токмачку.
187 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
- Уночі Росія атакувала Запоріжжя. Ворог завдав щонайменше чотирьох ударів.