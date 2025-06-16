Полк “К-2” повідомив про знищення російського БМ-21 “Град” із хімічною зброєю.

“Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ, яка готувалася до залпу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни у спілкуванні між собою закликали ховатися і вдягати протигази, бо уражений “Град” був “заряджений хімією”.

У полку “К-2” закликали військових та цивільних подбати про наявність протигазів та інші заходи безпеки під час хімічної та біологічної атаки.

“Навіть якщо цього разу ми зламали плани ворога, росіяни можуть застосувати хімозброєння у майбутньому. Хоча Росія є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона все ще має великі запаси на складах і неодноразово була помічена за її використанням”, - наголосили в “К-2”.