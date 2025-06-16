На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Ірина Блохіна про графік тренувань Онофрійчук: «Приходимо в зал о 9 ранку і працюємо щонайменше 10 годин»
Ексклюзив Ірина Блохіна про графік тренувань Онофрійчук: «Приходимо в зал о 9 ранку і працюємо щонайменше 10 годин»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські пілоти вразили російський БМ-21 “Град” із хімічною зброєю

Знищенням РСЗВ окупантів займались пілоти трьох підрозділів Сил Оборони.

Українські пілоти вразили російський БМ-21 “Град” із хімічною зброєю
Українські пілоти вразили російський БМ-21 “Град” із хімічною зброєю
Фото: Скріншот

Полк “К-2” повідомив про знищення російського БМ-21 “Град” із хімічною зброєю.

“Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ, яка готувалася до залпу”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що росіяни у спілкуванні між собою закликали ховатися і вдягати протигази, бо уражений “Град” був “заряджений хімією”.

Support LB.ua

У полку “К-2” закликали військових та цивільних подбати про наявність протигазів та інші заходи безпеки під час хімічної та біологічної атаки.

“Навіть якщо цього разу ми зламали плани ворога, росіяни можуть застосувати хімозброєння у майбутньому. Хоча Росія є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, вона все ще має великі запаси на складах і неодноразово була помічена за її використанням”, - наголосили в “К-2”.

  • У період з лютого 2023 року по травень 2025 року російські окупаційні війська застосували 9 388 боєприпасів, що містять небезпечні хімічні речовини. 
  • Загалом 2 509 українських військовослужбовців звернулися по медичну допомогу через симптоми хімічного впливу різного ступеня тяжкості".
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies