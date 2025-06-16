​Данія розгорнула два надводні безпілотники для спостереження

Безпілотники працюватимуть в Балтійському та Північному морях.

Saildrone демонструється в морському порту Кеге, поблизу Копенгагена, Данія, 16 червня 2025 року.

Данія розгорнула два безпілотні надводні апарати, щоб посилити спостереження на морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Вони будуть виконувати свої завдання в Балтійському морі, в Північному морі та в інших внутрішніх водах Данії", – зазначив керівник військових закупівель Міноборони Данії Кім Йоргенсен.

Морські дрони Voyagers виробництва американської компанії Saildrone будуть випробовуватись Військово-морськими силами протягом наступних трьох місяців.

Дрони Voyagers мають 10 метрів завдовжки, вони можуть автономно плавати протягом трьох місяців. Завдяки сенсорам, які мають дрони, вони можуть сканувати обʼєкти на глибині до 300 метрів.