Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаСвіт

​Данія розгорнула два надводні безпілотники для спостереження

Безпілотники працюватимуть в Балтійському та Північному морях.

​Данія розгорнула два надводні безпілотники для спостереження
Saildrone демонструється в морському порту Кеге, поблизу Копенгагена, Данія, 16 червня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Данія розгорнула два безпілотні надводні апарати, щоб посилити спостереження на морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Вони будуть виконувати свої завдання в Балтійському морі, в Північному морі та в інших внутрішніх водах Данії", – зазначив керівник військових закупівель Міноборони Данії Кім Йоргенсен.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Морські дрони Voyagers виробництва американської компанії Saildrone будуть випробовуватись Військово-морськими силами протягом наступних трьох місяців.

Дрони Voyagers мають 10 метрів завдовжки, вони можуть автономно плавати протягом трьох місяців. Завдяки сенсорам, які мають дрони, вони можуть сканувати обʼєкти на глибині до 300 метрів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies