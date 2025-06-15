​Сили спецоперацій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні безпілотники

Сили спеціальних операцій Збройних сил України завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі (республіка Татарстан, РФ). Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема - по енергетичній та цивільній інфраструктурі.
Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі.
Результати уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.
Нагадаємо, в травні українські дрони атакували кілька промислових об'єктів на території Росії. Зокрема, - заводи в Єлабузі та Кінешмі.