​Сили спецоперацій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні безпілотники

Ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі

Сили спеціальних операцій Збройних сил України завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ціллю були потужності з виробництва БпЛА у Єлабузі (республіка Татарстан, РФ). Цей об'єкт ВПК російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема - по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі.

Результати уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в травні українські дрони атакували кілька промислових об'єктів на території Росії. Зокрема, - заводи в Єлабузі та Кінешмі.