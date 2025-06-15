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FT: російський авіаудар минулого тижня пошкодив офіси Boeing у Києві

Газета зазначає, що очевидне націлювання на таку відому американську компанію та завдана їй шкода на українській землі можуть розлютити президента США Дональда Трампа, який визнав, що його дедалі більше розчаровує Москва. 

FT: російський авіаудар минулого тижня пошкодив офіси Boeing у Києві
Фото: handerella.com

Минулого тижня під час атаки росіян у Києві була сильно пошкоджена будівля, яку використовує американська аерокосмічна компанія Boeing.

Про це пише Financial Times з посиланням на шість джерел, зокрема двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голову Американської торгової палати в Україні (ACC).

Видання зазначає, що удар був навмисним і йдеться про обстріли ввечері минулої неділі. Однак відповідно до переліченої FT зброї ‒ йдеться про атаки у ніч на 10 червня, коли Москва випустила 315 безпілотників, дві балістичні ракети та пʼять крилатих ракет по цілях у Києві, Одесі та інших українських містах.

“Зображення, опубліковані в Інтернеті державною службою з надзвичайних ситуацій України та перевірені FT, демонструють серйозні пошкодження будівлі та те, як рятувальники гасять пожежу всередині”, ‒ йдеться у матеріалі.

Речник Boeing відмовився коментувати напад, зазначивши, що компанія надає пріоритет безпеці своїх співробітників, жоден з яких не постраждав під час бомбардування. У компанії працевлаштовані понад 1000 людей у всій Україні.

Заступник генерального директора Boeing в Україні Андрій Корягін прокоментував FT, що попри пошкодження будівлі в Києві, “жодних перебоїв у роботі” внаслідок нападу в понеділок не було. 

Газета додає, що очевидне націлювання на таку відому американську компанію та завдана їй шкода на українській землі можуть розлютити президента Дональда Трампа, який визнав, що його дедалі більше розчаровує Москва. 

“Російські удари по американських компаніях в Україні – це ще один приклад ігнорування Путіним мирних зусиль США”, – заявив FT міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

“Те, що Росія націлюється на американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США – як у мирних зусиллях, так і в безпеці України та решти Європи”, ‒ додав він.

Цей удар також може викликати питання про те, чи розширює Росія свої цілі, включивши до них західні компанії, пов’язані з оборонним та авіаційним секторами України.

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Boeing є однією з найвідоміших американських компаній, присутніх в Україні, її діяльність здебільшого зосереджена на інженерній та технічній підтримці. Вона має стосунки з українським авіавиробником “Антонов”, відомим виробництвом важких транспортних літаків, зокрема військових конструкцій. Керівники Boeing зустрічалися зі своїми колегами з Антонова та міністром оборони України на початку цього року, щоб обговорити нові спільні підприємства.
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