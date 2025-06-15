Головне за ніч та ранок неділі, 15 червня: удари по Кременчуку, понад 200 боєзіткнень, війна на Близькому Сході

Нічна повітряна атака, 203 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на 15 червня російська армія завдала комбінованого удару по Полтавській області.

У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

МЗС України після комбінованої атаки РФ на Кременчук на Полтавщині закликали світ запровадити найжорсткіші санкції проти Росії і посилити обороноспроможність України.

У МЗС наголосили, що цієї ночі Росія здійснила на Кременчук Полтавської області масовану комбіновану атаку з використанням ракет і безпілотників. Цілями атаки були об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, унаслідок ударів виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

"Росію не можна зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, а також посилити обороноспроможність України, аби захистити наш народ", – наголосили у відомстві.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнення.

Ворог продовжує тиснути на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках фронту.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів. РФ втратила в Україні від початку повномасштабного вторгнення близько 1 003 860 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Більше інформації – в новині.

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Подробиці – в новині.

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