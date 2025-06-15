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Головне за ніч та ранок неділі, 15 червня: удари по Кременчуку, понад 200 боєзіткнень, війна на Близькому Сході

Нічна повітряна атака, 203 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 15 червня: удари по Кременчуку, понад 200 боєзіткнень, війна на Близькому Сході
Фото: ДСНС Полтавської області

У ніч на 15 червня російська армія завдала комбінованого удару по Полтавській області.

У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

МЗС України після комбінованої атаки РФ на Кременчук на Полтавщині закликали світ запровадити найжорсткіші санкції проти Росії і посилити обороноспроможність України.

У МЗС наголосили, що цієї ночі Росія здійснила на Кременчук Полтавської області масовану комбіновану атаку з використанням ракет і безпілотників. Цілями атаки були об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, унаслідок ударів виникли пожежі, були пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

"Росію не можна зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ має запровадили найжорсткіші санкції, щоб примусити Росію до миру, а також посилити обороноспроможність України, аби захистити наш народ", – наголосили у відомстві.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнення.

Ворог продовжує тиснути на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках фронту.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів. РФ втратила в Україні від початку повномасштабного вторгнення близько 1 003 860 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сили ППО знищили 167 зі 194 ворожих ракет і дронів.

Більше інформації – в новині.

Відбувся черговий етап репатріаційних заходів - в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих військових.

Українські розвідники знеструмили промислову підстанцію в Кенігсберзі, яка живила об’єкти російського ВПК та армії.

Збитки для Росії становлять майже $5 мільйонів.

Подробиці – в новині.

Унаслідок чергової атаки Ірану на Ізраїль загинули 10 людей, понад 200 отримали поранення.

Іранська ракета влучила в будівлю в центральній частині ізраїльського міста Бат-Ям.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 
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