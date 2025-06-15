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Ворог понад 90 разів обстріляв прикордоння Сумщини, Харківщини та Чернігівщини

Зафіксовано 264 вибухи.

Ворог понад 90 разів обстріляв прикордоння Сумщини, Харківщини та Чернігівщини
Чернігівщина, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російська армія завдала близько 94 ударів по прикордонних районах Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Пролунали загалом 264 вибухи.

Про це повідомляє ОК "Північ".

Окупанти били по прикордонню з ручних/станкових протитанкових гранатометів, мінометів, ствольної артилерії, FPV-дронами, некерованими авіаційними ракетами, керованими авіабомбами, безпілотниками типу "Молнія" й невідомими вибухонебезпечними предметами, які скидали з БпЛА.

У Чернігівській області ворожих атак зазнали шість населених пунктів Новгород-Сіверського району: Медведівка, Орликівка, Карповичі, Тимоновичі, Галаганівка та Баранівка.

На Сумщині російська армія атакувала 27 населених пунктах Сумського, Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів. Ідеться про Проходи, Тур’ю, Угроїди, Миропільське, Грабовське, Покровку, Братеницю, Велику Писарівку, Попівку, Їздецьке, Олександрівку, Гірки, Бруски, Бояро-Лежачі, Хутір-Михайлівський, Дорошівку, Чуйківку, Середину-Буду, Ситне, Зарічне, Прогрес, Баранівку, Ходине, Хлібороб, Бачівськ, Марчихину Буду й Білу Березу.

Унаслідок ворожих ударів по Великій Писарівці пошкоджень зазнали три багатоквартирні будинки.

У Харківській області війська РФ атакували Тимофіївку й Відродженівське Богодухівського району.

Уточнення інформації щодо руйнувань і можливих постраждалих триває.
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