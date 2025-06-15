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Окупанти завдали майже 80 ударів по Сумщині

Повітряна тривога в області тривала 13 годин.

Окупанти завдали майже 80 ударів по Сумщині
руйнування на Сумщині після російських обстрілів

Протягом доби російські війська атакували 29 населених пунктів Сумської області, здійснили майже 80 обстрілів.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 14 червня до ранку 15 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах в 12 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.

Сумський район найбільше постраждав через російські обстріли. 

Упродовж доби зафіксовано понад 20 скидань ВОГ (осколкових гранат) з БпЛА, понад 10 ударів КАБів, майже 30 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Загиблих і поранених унаслідок обстрілів Сумщини немає. За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин.
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