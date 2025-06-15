Окупанти завдали майже 80 ударів по Сумщині

Протягом доби російські війська атакували 29 населених пунктів Сумської області, здійснили майже 80 обстрілів.
Про це повідомила Сумська ОВА.
"Протягом доби, з ранку 14 червня до ранку 15 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 29 населених пунктах в 12 територіальних громадах області", — ідеться у повідомленні.
Сумський район найбільше постраждав через російські обстріли.
Упродовж доби зафіксовано понад 20 скидань ВОГ (осколкових гранат) з БпЛА, понад 10 ударів КАБів, майже 30 ударів РСЗВ.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Загиблих і поранених унаслідок обстрілів Сумщини немає. За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин.
- На кордоні із Сумщиною зосередилися 53 тисячі російських солдатів. На кордоні точаться бої.