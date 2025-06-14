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Головне за суботу, 14 червня: обмін полоненими, бої на Покровському напрямку, удари по Дніпропетровщині

Бойові дії на Донеччині, 100 бойових зіткнень, ворожі обстріли, 250-річчя Армії США, антитрампівські протести «No Kings». Яким запам’ятається 1207-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 14 червня: обмін полоненими, бої на Покровському напрямку, удари по Дніпропетровщині
Повернені з полону захисники
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий етап обміну військовополоненими між нашою державою та Росією. Україна повернула додому групу важкохворих, тяжкопоранених та молодих військових, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 14 червня відбулося майже 100 боїв, найбільше - на Покровському напрямку.

Великою є інтенсивність боїв на Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 червня – в новині.

В Україну повернули тіла 1200 військовослужбовців.

Репатріаційні заходи є результатом домовленостей у Стамбулі.

Більше інформації – в новині.

Ворог бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією і завдав ракетного удару.

Є пошкодження інфраструктури та приватних осель.

Більше інформації – в новині.

Під час зустрічі із журналістами президент Володимир Зеленський розповів про важливість для ворога просунутися до Покровська, а також про інформаційну кампанію роспропаганди.

"Що стосується загалом Курсько-Сумської операції. Вони би просувалися сильніше на Сумському напрямку, оскільки обрали його пріоритетним разом з Покровським. Хочу нагадати: на Покровському також стоять наші війська на місці, там також змін немає", — сказав глава держави.

Президент згадав про ураження Силами оборони України по російських об'єктах у напрямку Тьоткіно на Курщині, що змусило ворог передислокувати туди частину своїх сил.

Докладніше – в новині.

Володимир Зеленський також відповів на запитання про те, коли можливі переговори з делегацією РФ. За його словами, Україна розраховує на те, що обміни полоненими з Росією можуть завершитися 20 чи 21 червня, і після цього сторони розпочнуть обговорення наступних кроків.

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російського групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок", – сказав президент.

Про що ще розповів Президент Зеленський журналістам – у наших новинах.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав Армію США з 250-річним ювілеєм.

Своє привітання Олександр Сирський розмістив у соцмережах. “250 років тому Армія США народилася в боротьбі за незалежність і свободу. Щоб стати надалі не лише основою американської державності, а й еталоном військової потуги, гарантом безпеки демократії у світі”, – йдеться у привітанні.

Сирський зазначив, що у темні часи світової історії Армія США разом із союзниками говорила вирішальне слово – і для перемоги над нацизмом, і для стримування комунізму й тероризму. В Україні це чітко усвідомлюють й високо цінують.

Тисячі людей зібралися в містах по всій території США, щоб взяти участь у протестах проти президента Дональда Трампа перед початком його військового параду у Вашингтоні (початок параду – о 01:30 за Києвом), пише “Бі-Бі-Сі”.

Демонстрації, організовані групою під назвою «No Kings» («Ніяких королів» або «Ні – королям»), були оголошені як загальнонаціональний день непокори політиці Трампа.

У таких містах, як Нью-Йорк, Філадельфія та Х'юстон, перед натовпами, які тримали американські прапори та плакати з критикою президента, виступали законодавці, профспілкові лідери та активісти.

Подробиці – в новині.

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