Головне за суботу, 14 червня: обмін полоненими, бої на Покровському напрямку, удари по Дніпропетровщині

Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий етап обміну військовополоненими між нашою державою та Росією. Україна повернула додому групу важкохворих, тяжкопоранених та молодих військових, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 14 червня відбулося майже 100 боїв, найбільше - на Покровському напрямку.

Великою є інтенсивність боїв на Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 червня – в новині.

В Україну повернули тіла 1200 військовослужбовців.

Репатріаційні заходи є результатом домовленостей у Стамбулі.

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Ворог бив по Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією і завдав ракетного удару.

Є пошкодження інфраструктури та приватних осель.

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Під час зустрічі із журналістами президент Володимир Зеленський розповів про важливість для ворога просунутися до Покровська, а також про інформаційну кампанію роспропаганди.

"Що стосується загалом Курсько-Сумської операції. Вони би просувалися сильніше на Сумському напрямку, оскільки обрали його пріоритетним разом з Покровським. Хочу нагадати: на Покровському також стоять наші війська на місці, там також змін немає", — сказав глава держави.

Президент згадав про ураження Силами оборони України по російських об'єктах у напрямку Тьоткіно на Курщині, що змусило ворог передислокувати туди частину своїх сил.

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Володимир Зеленський також відповів на запитання про те, коли можливі переговори з делегацією РФ. За його словами, Україна розраховує на те, що обміни полоненими з Росією можуть завершитися 20 чи 21 червня, і після цього сторони розпочнуть обговорення наступних кроків.

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російського групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок", – сказав президент.

Про що ще розповів Президент Зеленський журналістам – у наших новинах.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав Армію США з 250-річним ювілеєм.

Своє привітання Олександр Сирський розмістив у соцмережах. “250 років тому Армія США народилася в боротьбі за незалежність і свободу. Щоб стати надалі не лише основою американської державності, а й еталоном військової потуги, гарантом безпеки демократії у світі”, – йдеться у привітанні.

Сирський зазначив, що у темні часи світової історії Армія США разом із союзниками говорила вирішальне слово – і для перемоги над нацизмом, і для стримування комунізму й тероризму. В Україні це чітко усвідомлюють й високо цінують.

Тисячі людей зібралися в містах по всій території США, щоб взяти участь у протестах проти президента Дональда Трампа перед початком його військового параду у Вашингтоні (початок параду – о 01:30 за Києвом), пише “Бі-Бі-Сі”.

Демонстрації, організовані групою під назвою «No Kings» («Ніяких королів» або «Ні – королям»), були оголошені як загальнонаціональний день непокори політиці Трампа.

У таких містах, як Нью-Йорк, Філадельфія та Х'юстон, перед натовпами, які тримали американські прапори та плакати з критикою президента, виступали законодавці, профспілкові лідери та активісти.

Подробиці – в новині.

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