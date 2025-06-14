Bloomberg: США проти зниження цінової стелі на російську нафту

Джерела видання не виключають, що ЄС та Британія можуть у цьому питанні діяти самостійно, однак узгоджене рішення всіх країн G7 дало б змогу ефективніше контролювати дотримання обмежень завдяки участі США.

США виступають проти ініціативи ЄС і Великої Британії знизити цінову стелю на російську нафту з $60 до $45 за барель, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, позиція Вашингтона залишається незмінною, попри надії європейських партнерів досягти компромісу на саміті G7 у Канаді.

Євросоюз включив нову стелю до свіжого пакета санкцій проти Росії, намагаючись зменшити її прибутки від нафти, що фінансують війну проти України. Проте високі ціни на нафту після ударів Ізраїлю по Ірану ускладнили переговори.

Джерела не виключають, що ЄС та Британія можуть діяти самостійно, однак узгоджене рішення всіх країн G7 дало б змогу ефективніше контролювати дотримання обмежень завдяки участі США.