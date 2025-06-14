Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаПолітика

Bloomberg: США проти зниження цінової стелі на російську нафту

Джерела видання не виключають, що ЄС та Британія можуть у цьому питанні діяти самостійно, однак узгоджене рішення всіх країн G7 дало б змогу ефективніше контролювати дотримання обмежень завдяки участі США.

Bloomberg: США проти зниження цінової стелі на російську нафту
танкер “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

США виступають проти ініціативи ЄС і Великої Британії знизити цінову стелю на російську нафту з $60 до $45 за барель, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, позиція Вашингтона залишається незмінною, попри надії європейських партнерів досягти компромісу на саміті G7 у Канаді.

Євросоюз включив нову стелю до свіжого пакета санкцій проти Росії, намагаючись зменшити її прибутки від нафти, що фінансують війну проти України. Проте високі ціни на нафту після ударів Ізраїлю по Ірану ускладнили переговори.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Джерела не виключають, що ЄС та Британія можуть діяти самостійно, однак узгоджене рішення всіх країн G7 дало б змогу ефективніше контролювати дотримання обмежень завдяки участі США.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies