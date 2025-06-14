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Про закупівлю зброї від США можна домовитися тільки на рівні президентів, – Зеленський

Україна хотіла би придбати у Штатів "глобально сильний" пакет зброї.

Про закупівлю зброї від США можна домовитися тільки на рівні президентів, – Зеленський
Фото: Пресслужба Пентагону

Україна підготувала пакет зброї, який хотіла би придбати у США, і про закупівлю можна домовитися тільки на рівні президентів. 

Як розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами 13 червня, наша держава хотіла би купити "глобально сильний" пакет озброєння. 

"Ми його давно підготували. Він по-різному переглядався нашою стороною, змінювався час, змінювались моделі і дефіцит. На сьогодні у нас є такий пакет. Про цей пакет ми можемо домовитися тільки на рівні президентів. І це пакет про закупівлю", – зазначив президент.

Він додав, що наразі Україна комунікує із кмпаніями-виробниками зі США.

"Це не секрет для наших американських політичних партнерів. Ми і таку роботу проводимо. Щодо закупівлі деякої зброї", – сказав Зеленський. 

  • Нещодавно міністр оборони США Піт Гегсет сказав, що США скоротять бюджет на закупівлі озброєнь для України в 2026 році, а українське МЗС заявило, що ведуть діалог зі США про закупівлю зброї, в тому числі систем ППО. 
  • У травні видання Bloomberg писало, що Європа розглядає можливість купувати у США зброю для України, якщо Трамп вирішить “відійти” від війни.
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце.
  • Посол США при НАТО Метью Вітакер говорив, що адміністрація Трампа ще не ухвалила рішень щодо майбутньої допомоги Україні, а залишається "зосередженою на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій".
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