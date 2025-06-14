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Зеленський прокоментував ймовірний ризик наступу ЗС РФ з території Білорусі

За даними української розвідки, росіяни будуть намагатися відійти від українського кордону.

Зеленський прокоментував ймовірний ризик наступу ЗС РФ з території Білорусі
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Під час зустрічі із журналістами 13 червня президент Володимир Зеленський розповів про ймовірну загрозу наступу росіян на Житомирську, Волинську, Чернігівську області під виглядом військових навчань у Білорусі.

"Повномасштабний наступ відбувся з цього напрямку і після відповідних навчань. Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу – на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань", – каже Зеленський.

За словами президента, від місця навчань російських військових від українського кордону є відстань.  

"Ми сьогодні не можемо повністю сказати, як буде. Але аналіз наших розвідок, особливо Служби зовнішньої розвідки, говорить про те, що вони будуть намагатися навіть трохи вглиб піти Білорусі, далі від кордонів. Щоб не провокувати. Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому Служби зовнішньої розвідки, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти", – додає Президент.

Президент підкреслив, що "ризик з навчанням "рускіх" історично нам вже, на жаль, відомий".
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