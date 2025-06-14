Сили оборони уразили підприємства російського ВПК з виробництва вибухівки

У ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України спільно з іншими бійцями Сил оборони уразили в Росії підприємства з виробництва вибухівки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема було атаковано АТ "ННК" у Самарській області. Після серії вибухів у районі промислової зони спалахнула пожежа.

"Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК (військово-промисловий комплекс — ред.) Росії", — додали в Генштабі.

Крім того, у Ставропольському краї Сили оборони уразили також комбінат Невинномиськ, який є одним із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.

"Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні", — повідомили українські військові.

У Генштабі додали, що результати ураження уточнюються.