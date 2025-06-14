Сили оборони уразили підприємства російського ВПК з виробництва вибухівки

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони уразили підприємства російського ВПК з виробництва вибухівки

Результати ураження уточнюються.

Сили оборони уразили підприємства російського ВПК з виробництва вибухівки
Фото: Генштаб

У ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України спільно з іншими бійцями Сил оборони уразили в Росії підприємства з виробництва вибухівки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема було атаковано АТ "ННК" у Самарській області. Після серії вибухів у районі промислової зони спалахнула пожежа.

"Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК (військово-промисловий комплекс — ред.) Росії", — додали в Генштабі.

Крім того, у Ставропольському краї Сили оборони уразили також комбінат Невинномиськ, який є одним із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.

"Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні", — повідомили українські військові.

У Генштабі додали, що результати ураження уточнюються.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies