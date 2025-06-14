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Безпілотники атакували Новокуйбишевський завод каталізаторів в Росії

Завод є ключовим елементом паливної автономії російського ВПК.

Безпілотники атакували Новокуйбишевський завод каталізаторів в Росії
Фото: скріншот

Безпілотники атакували Новокуйбишевський завод каталізаторів у Самарській області РФ, який є ключовим елементом паливної автономії російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

За його словами, цей Новокуйбишевський завод "забезпечує РФ каталізаторами, без яких не працюють її нафтопереробні заводи, а це все - авіаційне паливо, дизель для бронетехніки та ракетне пальне — така от логістична система".

Тут відновлюють старі каталітичні матеріали, створюють нові, без чого не буде ні пального, ні мастила, ні вибухівки, підкреслив Коваленко.
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