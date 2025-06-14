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На Херсонщині через російські обстріли постраждали 5 людей

Ворог бив по житлових кварталах.

На Херсонщині через російські обстріли постраждали 5 людей

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 23 населені пункти Херсонської області. П'ятеро людей постраждали. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Софіївка, Томарине, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6  приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газопровід, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
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