За добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони України ліквідували 1130 російських загарбників, знищили 3 ворожі танки та понад 50 артилерійських систем.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 002 690 військових.

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