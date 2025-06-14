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За добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні  близько 1 002 690 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За добу Сили оборони України ліквідували 1130 російських загарбників, знищили 3 ворожі танки та понад 50 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 1 002 690 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 10937 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29157 (+52) од,
  • РСЗВ – 1417 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1185 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40586 (+79),
  • крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51928 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+0)

Дані уточнюються.
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