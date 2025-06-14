За добу Сили оборони ліквідували ще 1130 російських окупантів

За добу Сили оборони України ліквідували 1130 російських загарбників, знищили 3 ворожі танки та понад 50 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1 002 690 (+1130) осіб,
- танків ‒ 10937 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7) од,
- артилерійських систем – 29157 (+52) од,
- РСЗВ – 1417 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1185 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40586 (+79),
- крилаті ракети ‒ 3337 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51928 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3914 (+0)
Дані уточнюються.