Генштаб: на Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень з початку доби

Активні бойові дії точились і на Курському напрямку.

Станом на 22:00 13 червня відбулося 175 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися до позицій наших захисників у районі Вовчанська, Западного та Кам’янки.

Шість разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки. На даний час точиться бій.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Ще чотири атаки тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Серебрянки, ще три боєзіткнення досі тривають.

На даний час на Краматорському напрямку наші захисники зупинили дев’ять ворожих штурмів. Ворог атакував у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку на даний час продовжуються бої в чотирьох локаціях. Наші війська за сьогодні відбили 16 ворожих атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 42 атаки, два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 287 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дев’ять автомобілів, три БпЛА, 18 мотоциклів, два засоби РЕБ, антену зв’язку, два термінали супутникового зв’язку та одне укриття. Також українські захисники уразили два артилерійських засоби.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили штурм загарбників у районі Нестерянки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутися вперед у районі Антонівського мосту.

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на Курському напрямку, де наші війська за сьогодні відбили 29 атак противника, один бій досі продовжується.

Сьогодні варто відзначити воїнів 47-ї окремої механізованої бригади,

44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 140-й окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.