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СБУ показала ексклюзивне відео з повернення 1200 тіл полеглих захисників

Вперше репатріація відбулася із використанням спеціалізованих вагонів Укрзалізниці.

СБУ показала ексклюзивне відео з повернення 1200 тіл полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з репатріаційних заходів, що відбулися 13 червня. 

Як повідомляють у відомстві, уперше репатріаційні заходи відбулися із використанням спеціалізованих вагонів Укрзалізниці, завдяки чому тіла полеглих українських оборонців у прискореному режимі будуть доправлені до установ у різних регіонах, де, зокрема, відбудеться ідентифікація загиблих.

Повернути полеглих захисників вдалося за результатами спільної роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших структур сектору безпеки й оборони України.

Сприяв репатріації Міжнародний комітет Червоного Хреста.
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