Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з репатріаційних заходів, що відбулися 13 червня.

Як повідомляють у відомстві, уперше репатріаційні заходи відбулися із використанням спеціалізованих вагонів Укрзалізниці, завдяки чому тіла полеглих українських оборонців у прискореному режимі будуть доправлені до установ у різних регіонах, де, зокрема, відбудеться ідентифікація загиблих.

Повернути полеглих захисників вдалося за результатами спільної роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та інших структур сектору безпеки й оборони України.

Сприяв репатріації Міжнародний комітет Червоного Хреста.