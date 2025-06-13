ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 2027 року

Рішення не вимагає від біженців подавати індивідуальні заяви на притулок.

Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українських біженців ще на рік – до 4 березня 2027 року. Про це повідомила Рада ЄС 13 червня.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сємоняк зазначив, що Євросоюз "продовжує демонструвати солідарність з українським народом", поки Росія вдається до масованих атак проти мирного населення.

Рішення не змінює умов, ухвалених у березні 2022 року, і не вимагає від біженців подавати індивідуальні заяви на притулок. ЄС також розпочав обговорення майбутньої стратегії припинення дії тимчасового захисту після досягнення справедливого миру.