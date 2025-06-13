ЦПД: роспропаганда активно поширює список начебто "українських ударів по цивільних цілях у Росії"

Держдума РФ опублікувала список начебто "українських ударів по цивільних цілях у Росії", який активно поширюють пропагандистські ресурси Кремля.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

За словами ЦПД, цей список містить опис нібито "звірств ЗСУ" проти мешканців Курщини. У ньому зібрані численні випадки дезінформації: "сотні вбитих ЗСУ цивільних", "артобстріли цивільних будинків" та інша брехня. Жодних доказів цих вигаданих "злочинів" роспропаганда так і не оприлюднила, а "слідство" ведеться з численними порушеннями.

Фото: ЦПД

"Список "ударів ЗСУ" — це частина цілеспрямованої інформкампанії рф проти України. Її мета — створити образ України та українських захисників як терористів, воєнних злочинців. Натомість росіяни, за задумом цієї кампанії, — "жертви неспровокованих українських звірств", — наголошують у Центрі.

У ЦПД додають, що активізація РФ дезінформаційної кампанії щодо "злочинів ЗСУ" — чергова спроба змістити фокус уваги з доведених воєнних злочинів армії рф в Україні.