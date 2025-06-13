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У Миколаєві коригувальник ракетних ударів росіян отримав 15 років тюрми

Зловмисник наводив російську зброю на місця дислокації підрозділів Збройних Сил України.

У Миколаєві коригувальник ракетних ударів росіян отримав 15 років тюрми
Фото: Pixabay

У Миколаєві коригувальник ракетних ударів росіян отримав 15 років тюрми, повідомляє СБУ. 

Як встановило розслідування, зловмисник наводив російську зброю на місця дислокації підрозділів Збройних Сил України.

Задокументовано, що агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував «ударити» по них російськими ракетами «Кинджал».

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Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури.

Контррозвідники СБУ викрили фігуранта, задокументували злочинні дії та затримали. У ворожого агента вилучено гаджет із доказами його переписки з ФСБ.

За даними слідства, зловмисником виявився 47-річний місцевий житель. У поле зору агресора він потрапив через поширення антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах та закликів нанести ракетний удар по військових об’єктах Миколаєва.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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