Суд заборонив Трампу використовувати Нацгвардію на протестах у Каліфорнії

Суд у Сан-Франциско визнав незаконним застосування адміністрацією Дональда Трампа Національної гвардії США для протидії протестам у Каліфорнії, викликаним антиміграційними рейдами.

Як пише Reuters, окружний суддя Чарльз Бреєр не погодився з твердженням влади, що вуличні акції у Лос-Анджелесі підпадають під визначення "повстання". Суд висловив занепокоєння стосовно порушення першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу висловлення поглядів.

Відповідно до ухвали Феміди, з опівночі п'ятниці, 13 червня, Національна гвардія у Каліфорнії має повернутися в підпорядкування губернатору Гевіну Ньюсому, який виступив позивачем у справі. Це суттєва перемога для демократа, який рішуче виступав проти міграційної політики Вашингтона.