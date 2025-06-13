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Суд заборонив Трампу використовувати Нацгвардію на протестах у Каліфорнії

Перемога для губернатора-демократа.

Суд заборонив Трампу використовувати Нацгвардію на протестах у Каліфорнії
Протести у Каліфорнії
Фото: EPA/UPG

Суд у Сан-Франциско визнав незаконним застосування адміністрацією Дональда Трампа Національної гвардії США для протидії протестам у Каліфорнії, викликаним антиміграційними рейдами.

Як пише Reuters, окружний суддя Чарльз Бреєр не погодився з твердженням влади, що вуличні акції у Лос-Анджелесі підпадають під визначення "повстання". Суд висловив занепокоєння стосовно порушення першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу висловлення поглядів. 

Відповідно до ухвали Феміди, з опівночі п'ятниці, 13 червня, Національна гвардія у Каліфорнії має повернутися в підпорядкування губернатору Гевіну Ньюсому, який виступив позивачем у справі. Це суттєва перемога для демократа, який рішуче виступав проти міграційної політики Вашингтона. 
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