Держдепартамент виступив із безпековим попередженням громадянам США

Громадянам США слід бути більш обережними в регіоні Близького Сходу та Північної Африки.
Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.
В Держдепартаменті уточнили, що таке рішенні було прийнято через зростання регіональної напруженості.
“Історично склалося так, що подібна напруженість призводила до перебоїв у подорожах та посилення занепокоєння щодо безпеки громадян США в регіоні”, - зазначили в Держдепартаменті.
Громадянам США слід зареєструватися в Програмі реєстрації розумних мандрівників (STEP), щоб отримувати інформацію та сповіщення, а також щоб їх було легше знайти у надзвичайній ситуації за кордоном.
- Сполучені Штати готують часткову евакуацію свого посольства в Іраку. Також США дозволять родинам військовослужбовців залишити місця розташування на Близькому Сході через підвищені ризики для безпеки в регіоні.