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Держдепартамент виступив із безпековим попередженням громадянам США

Попередження пов'язано зі зростанням регіональної напруженості.

Держдепартамент виступив із безпековим попередженням громадянам США
Ілюстративне фото
Фото: medium.com

Громадянам США слід бути більш обережними в регіоні Близького Сходу та Північної Африки.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

В Держдепартаменті уточнили, що таке рішенні було прийнято через зростання регіональної напруженості.

“Історично склалося так, що подібна напруженість призводила до перебоїв у подорожах та посилення занепокоєння щодо безпеки громадян США в регіоні”, - зазначили в Держдепартаменті. 

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Громадянам США слід зареєструватися в Програмі реєстрації розумних мандрівників (STEP), щоб отримувати інформацію та сповіщення, а також щоб їх було легше знайти у надзвичайній ситуації за кордоном.
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