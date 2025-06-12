Держдепартамент виступив із безпековим попередженням громадянам США

Громадянам США слід бути більш обережними в регіоні Близького Сходу та Північної Африки.

Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

В Держдепартаменті уточнили, що таке рішенні було прийнято через зростання регіональної напруженості.

“Історично склалося так, що подібна напруженість призводила до перебоїв у подорожах та посилення занепокоєння щодо безпеки громадян США в регіоні”, - зазначили в Держдепартаменті.

Громадянам США слід зареєструватися в Програмі реєстрації розумних мандрівників (STEP), щоб отримувати інформацію та сповіщення, а також щоб їх було легше знайти у надзвичайній ситуації за кордоном.