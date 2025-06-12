​Сибіга розкритикував публічні привітання "деяких країн" до дня Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив публічні привітання деяких країн на адресу Росії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора", - наголосив міністр.

Раніше, перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс" у Римі, Сибіга сказав, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.

Сибіга прямо не згадав країни, які він мав на увазі. Однак відомо, що державний секретар США Марко Рубіо опублікував офіційне привітання з Днем Росії.

"Сполучені Штати залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує реалізовувати своє прагнення до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з РФ задля досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами", – йдеться у заяві держсекретаря.

Він додав, що "має моральне право це озвучувати", а також зазначив, що "не може бути жодного винагородження країни-агресора".