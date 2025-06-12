Міністри оборони семи країн Європи збираються на саміт у Римі. Говоритимуть про оборону і війну

Міністри оборони Італії, Франції, Польщі, Великої Британії, Іспанії та України (формат Веймар+) сьогодні в Римі проведуть саміт, на якому йтиметься, зокрема, про війну в Україні. Про це пише The Guardian, зазначаючи, що участь повинен брати і німецький міністр Борис Пісторіус, хоча він вранці прибув до Києва.

До лідерів оборонних відомств на зустрічі приєднаються верховна представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас та генсек НАТО Марк Рютте. Саміт стане можливістю обговорити європейську оборону та безпекові плани перед самітом НАТО, який відбудеться в Гаазі цього місяця.

Також країни зможуть скоординувати свої позиції стосовно України – перед самітами НАТО та Group of 7.

Як відомо, Україна запрошена до участі в саміті НАТО на правах гості. Хоча в підсумковому комюніке, вочевидь, не буде згадки про підтримку її вступу до Альянсу. Генсек пояснював це тим, що відповідну лінію вже декларувала раніше, тож немає сенсу повторювати. Однак не є секретом, що США виступають проти приєднання України до блоку, а теза про неможливість вступу України широко поширюється Росією.