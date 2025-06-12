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Disney та Universal подали позов проти ШІ-генератора зображень Midjourney за порушення авторських прав

У позові йдеться, що Midjourney незаконно навчала свої моделі на візуальному контенті, що належить студіям. Студії вимагають компенсацію у розмірі $150 тисяч за кожен сплагіачений персонаж та судовий припис, що заборонив би Midjourney генерувати подібний контент у майбутньому.

Disney та Universal подали позов проти ШІ-генератора зображень Midjourney за порушення авторських прав
Фото: EPA/UPG

Голлівудські компанії Disney та Universal подали спільний позов проти компанії Midjourney, яка розробляє популярний генератор зображень на основі штучного інтелекту. Це перший масштабний юридичний конфлікт між великими кіностудіями та AI-компанією, пише CNN. 

У поданому до федерального суду Каліфорнії позові йдеться, що Midjourney незаконно навчала свої моделі на візуальному контенті, що належить студіям, і дозволяє користувачам генерувати зображення з використанням образів відомих персонажів — таких як Барт Сімпсон, Шрек, Аріель, міньйони, персонажі Star Wars, Wall-E та інші.

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Позивачі називають Midjourney «бездонним колодязем плагіату», що генерує нескінченні копії захищених творів. Disney і Universal заявили, що раніше вимагали від компанії припинити порушення або запровадити технічні обмеження, однак прохання були проігноровані.

Студії вимагають компенсацію у розмірі $150 тисяч за кожен сплагіачений персонаж  та судовий припис, що заборонив би Midjourney генерувати подібний контент у майбутньому. Загалом йдеться про понад 150 випадків порушення, що потенційно може сягнути понад $20 мільйонів збитків.

У Disney заявляють, що підтримують розвиток штучного інтелекту, але наголошують: «піратство – це піратство, незалежно від того, чи його вчиняє людина чи алгоритм». А Асоціація кіновиробників США назвала захист авторського права «хребтом індустрії» та закликала до збалансованого підходу у розвитку AI.
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