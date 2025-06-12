Disney та Universal подали позов проти ШІ-генератора зображень Midjourney за порушення авторських прав

У позові йдеться, що Midjourney незаконно навчала свої моделі на візуальному контенті, що належить студіям. Студії вимагають компенсацію у розмірі $150 тисяч за кожен сплагіачений персонаж та судовий припис, що заборонив би Midjourney генерувати подібний контент у майбутньому.

Голлівудські компанії Disney та Universal подали спільний позов проти компанії Midjourney, яка розробляє популярний генератор зображень на основі штучного інтелекту. Це перший масштабний юридичний конфлікт між великими кіностудіями та AI-компанією, пише CNN.

У поданому до федерального суду Каліфорнії позові йдеться, що Midjourney незаконно навчала свої моделі на візуальному контенті, що належить студіям, і дозволяє користувачам генерувати зображення з використанням образів відомих персонажів — таких як Барт Сімпсон, Шрек, Аріель, міньйони, персонажі Star Wars, Wall-E та інші.

Позивачі називають Midjourney «бездонним колодязем плагіату», що генерує нескінченні копії захищених творів. Disney і Universal заявили, що раніше вимагали від компанії припинити порушення або запровадити технічні обмеження, однак прохання були проігноровані.

Студії вимагають компенсацію у розмірі $150 тисяч за кожен сплагіачений персонаж та судовий припис, що заборонив би Midjourney генерувати подібний контент у майбутньому. Загалом йдеться про понад 150 випадків порушення, що потенційно може сягнути понад $20 мільйонів збитків.

У Disney заявляють, що підтримують розвиток штучного інтелекту, але наголошують: «піратство – це піратство, незалежно від того, чи його вчиняє людина чи алгоритм». А Асоціація кіновиробників США назвала захист авторського права «хребтом індустрії» та закликала до збалансованого підходу у розвитку AI.