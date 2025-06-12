Ще одне американське місто впровадило комендантську годину у зв'язку з протестами

Мер Спокена, що в штаті Вашингтон, оголосила комендантську годину у зв'язку з протестами проти антиіміграційної політики. Обмеження діятимуть з 21:30 до 5:00 у четвер у місцевості від Boone Ave до Spokane Falls Blvd і Howard Street до Division St, а також Riverfront Park, передає The Guardian.

Винятком у дотриманні комендантської будуть правоохоронці, екстрена допомога, журналісти, відвідувачі футбольного матчу і люди, які йдуть на роботу або вертаються з неї.

Місцева преса повідомляла про арешт однієї людини – колишнього члена місцевої ради Бена Стукарта. Його арештували за відмову покинути місце протесту. Мітинг зібрався біля місцевого офісу Імміграційної та митної служби (ICE) через рішення депортувати до Венесуели чоловіка, який подав заяву на притулок.

Протести в США

Масштабні протести почалися в Лос-Анджелесі у п'ятницю, у відповідь на дії федеральних агентів у межах антиімміраційного контролю. Протягом тижня, що передував початку протестів, рейди для виявлення мігрантів значно посилилися. Лос-Анджелес є містом з найбільшою популяцією мігрантів.

Акції тривали протягом вихідних і тривають досі, а президент Дональд Трамп у суботу наказав прибути на місце Національній гвардії, хоча штат про таку допомогу не просив. Розгортання Нацгвардії за федеральним рішенням у відповідь на громадські заворушення є доволі рідкісним випадком, оскільки закон вимагає, щоб для такого кроку була потреба у відновленні закону або порядку. Також до Лос-Анджелеса відправили 4700 морських піхотинців. Це рішення розкритикував губернатор-демократ Ґевін Ньюсом.

Pete sent 4,700 troops here (when they weren’t needed) without adequate fuel, food, water or a place to sleep.



But don’t worry, he’s at a baseball game. https://t.co/C6g0327GCF pic.twitter.com/2L1G9qN3LT — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 12, 2025

З понеділка до протестів долучилися й інші міста, і протести в них не збираються зупинятися. Різні за чисельністю – від кількох десятків до тисяч учасників – масові зібрання демонструють незгоду з політикою нової адміністрації, спрямованої на боротьбу з мігрантами.

Масштабні акції заплановані і на суботу – день параду в Вашингтоні та 79-річчя Дональда Трампа.