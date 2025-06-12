Ізраїль повернув тіла двох вбитих заручників

Про долю одного з них розповіли лише родині.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив про повернення спецслужбами країни тіл двох закатованих ХАМАСом заручників.

Як пише BBC, однією з жертв терористів є Яїр Яаков, що був убитий у власному будинку в кібутці Нір Оз під час атаки палестинського угруповання на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

59-річний чоловік був батьком трьох дітей, двоє з яких разом з його дружиною були викрадені ХАМАСом. Повернути їх додому вдалося лише через місяць.

Ім'я іншого в'язня, що не пережив палестинський полон, ізраїльська влада свідомо не розголошує. Нетаньягу запевнив, що про його долю повідомили родичам та близьким.

За оновленими оцінками, в заручниках у ХАМАСу перебувають 53 людини, з яких щонайменше 20 мають бути досі живими.