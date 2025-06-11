ЄС може знизити цінову стелю на російську нафту без участі США, — Каллас

В основному російська нафта надходить в Європу через Балтійське та Чорне моря.

Європейський Союз може самостійно знизити цінову стелю на російську нафту завдяки контролю над Чорним та Балтійським морями без участі США.

Про це на "Брюссельському форумі" 11 червня заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, пише "Європейська правда".

На думку Каллас, Євросоюз може знизити максимальну ціну для російської нафти навіть без участі США, і це вплине на російську економіку.

"Звісно, важливо, що Сполучені Штати також разом з нами, і ми працюємо разом вже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту було затверджене G7, а потім і в Європейському Союзі", – нагадала дипломат

Вона наголосила, що для Європейського Союзу "також не менш важливо, що ми робимо поодинці, тому що ми також є гравцем".

Кая Каллас уточнила, що російська нафта в основному надходить в Європу через Балтійське та Чорне моря.

"Тому, насправді, навіть якщо американці не на борту, ми все одно можемо це робити (знижувати цінову стелю для російської нафти. – Ред.) і мати вплив", – додала Кая Каллас.