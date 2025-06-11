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​ЗМІ: керівником розвідки Німеччини може стати посол ФРН в Україні

Уряд Мерца планує збільшити фінансування та розширити повноваження розвідки.

​ЗМІ: керівником розвідки Німеччини може стати посол ФРН в Україні
Мартін Єгер
Фото: Мінветеранів України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує змінити керівника Федеральної розвідувальної служби (BND) і розглядає на цю посаду чинного посла в Україні Мартіна Єгера, передає «Європейська правда» з посиланням на Spiegel.

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Рішення про зміну очільника BND вже неформально погодили. Мартіна Єгера вважають одним з найдосвідченіших кризових дипломатів МЗС ФРН. До призначення в Україну у 2023 році він працював в Іраку та Афганістані.

Чинного голову розвідки Бруно Каля, який очолює службу з 2016 року, планують призначити послом у Ватикані. За інформацією джерел, він сам виявляв інтерес до цієї посади ще наприкінці 2024 року.

Перші ознаки кадрових змін у BND з’явилися одразу після формування нового уряду під керівництвом Мерца.

За планами чинної влади, розвідувальну службу очікує збільшення фінансування та розширення повноважень. У канцелярії Мерца сподіваються, що тандем Єгера як глави BND і Філіппа Вольфа як координатора з питань розвідки в офісі канцлера дозволить суттєво підвищити ефективність служби.
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