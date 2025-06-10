Мерц: Росія розуміє тільки мову сили, тож треба її показати

Росія продовжує терор українського цивільного населення у відповідь на точний удар по військових об‘єктах, тому потрібно посилити тиск на агресора, який розуміє виключно мову сили.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми всі хочемо послати чіткий сигнал, особливо Росії, сигнал сили та стримування. На жаль, це єдина мова, яку Москва розуміє в ці тижні та місяці", - сказав Мерц.

Він додав, що це має також бути сигналом Вашингтону, що Європа - сильний, надійний партнер у боротьбі за свободу, мир і процвітання. Співпраця між Європою і США вкрай необхідна з огляду на останні атаки Росії, зауважив політик.

"Нещодавні важкі російські атаки на Київ та інші міста – це знову напади на цивільне населення, знову ж таки, найсерйозніші воєнні злочини: не військові цілі, а терор проти цивільного населення. Росія безжально атакувала цивільне населення численними безпілотниками та крилатими ракетами. Це було аж ніяк не пропорційною відповіддю на дуже точні українські удари по військових авіабазах та інфраструктурі минулого тижня. Росія справді хотіла зробити «криваву баню». Той факт, що їй це вдалося лише дуже обмежено, пов'язаний виключно з ефективною українською обороною", - підкреслив канцлер.

Він назвав абсолютно зрозумілим, що Росія проводить ескалацію, а не веде переговори. Тому німецький уряд продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами, щоби надавати допомогу Україні та посилити санкції проти РФ, щоби можна було розпочати справжні переговори про припинення вогню.

"Санкції сильно вдарили по російській економіці. Питання про те, як довго Росія може продовжувати цю війну, також залежить від ефективності санкцій. Саме тому ми, і я особисто, так прагнемо забезпечити, щоб Америка також запровадила санкції зараз", - сказав Мерц, нагадавши, що американський президент Дональд Трам "все ще думає про це".