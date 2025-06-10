Мерц: Росія розуміє тільки мову сили, тож треба її показати

Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
ГоловнаСвіт

Мерц: Росія розуміє тільки мову сили, тож треба її показати

Канцлер Німеччини закликав посилити санкції проти Росії. 

Мерц: Росія розуміє тільки мову сили, тож треба її показати
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Росія продовжує терор українського цивільного населення у відповідь на точний удар по військових об‘єктах, тому потрібно посилити тиск на агресора, який розуміє виключно мову сили.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільному з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми всі хочемо послати чіткий сигнал, особливо Росії, сигнал сили та стримування. На жаль, це єдина мова, яку Москва розуміє в ці тижні та місяці", - сказав Мерц.

Він додав, що це має також бути сигналом Вашингтону, що Європа - сильний, надійний партнер у боротьбі за свободу, мир і процвітання. Співпраця між Європою і США вкрай необхідна з огляду на останні атаки Росії, зауважив політик.

"Нещодавні важкі російські атаки на Київ та інші міста – це знову напади на цивільне населення, знову ж таки, найсерйозніші воєнні злочини: не військові цілі, а терор проти цивільного населення. Росія безжально атакувала цивільне населення численними безпілотниками та крилатими ракетами. Це було аж ніяк не пропорційною відповіддю на дуже точні українські удари по військових авіабазах та інфраструктурі минулого тижня. Росія справді хотіла зробити «криваву баню». Той факт, що їй це вдалося лише дуже обмежено, пов'язаний виключно з ефективною українською обороною", - підкреслив канцлер.

Він назвав абсолютно зрозумілим, що Росія проводить ескалацію, а не веде переговори. Тому німецький уряд продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами, щоби надавати допомогу Україні та посилити санкції проти РФ, щоби можна було розпочати справжні переговори про припинення вогню.

"Санкції сильно вдарили по російській економіці. Питання про те, як довго Росія може продовжувати цю війну, також залежить від ефективності санкцій. Саме тому ми, і я особисто, так прагнемо забезпечити, щоб Америка також запровадила санкції зараз", - сказав Мерц, нагадавши, що американський президент Дональд Трам "все ще думає про це".
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies