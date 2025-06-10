У Греції суд позбавив мандатів трьох ультраправих депутатів парламенту

Грецький суд позбавив мандатів трьох ультраправих депутатів парламенту за звинуваченням у обмані виборців на загальнонаціональних виборах у червні 2023 року, передає Reutetrs.

Тепер у грецькому парламенті залишиться 297 законодавців.

Трьох ексдепутатів обрали від ультраправої партії «Спартіатес» у 2023 році. Проте суд ухвалив, що партія отримувала вказівки від політика, який відбуває тюремне ув'язнення за свою керівну роль у забороненій ультраправій партії «Золота зоря».

Відповідно до законодавства, партії в Греції не можуть брати участь у виборах, якщо їх реальні лідери, а не лише офіційні представники, були засуджені за злочини, що караються позбавленням волі аж до довічного ув'язнення, — від державної зради чи шпигунства до участі у злочинній організації.

Суд ухвалив, що повторні вибори не потрібні.