​ДБР: депутат Львівської облради та його спільник намагалися видурити підприємця 2 млн гривень

Після того, як бізнесмен самостійно переміг у тендері, вони вирішили вдати, що це саме вони допомогли та почали вимагати частину прибутку.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо депутата Львівської обласної ради та його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад. Вони намагались обдурити місцевого підприємця та видурити в нього 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як підприємець самостійно переміг у тендері, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тисяч доларів США, а також 190 тисяч гривень.

Наразі матеріали відкриті для ознайомлення стороні захисту та обвинуваченим.