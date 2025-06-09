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На понад 7 років засудили волинянку, яка підробила 142 ухилянтам документи про "багатодітність"

Ці "послуги" коштували до 3 тис доларів США.

На понад 7 років засудили волинянку, яка підробила 142 ухилянтам документи про "багатодітність"
Підроблені печатки
Фото: Офіс генпрокурора

На 7 років і 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна засудили мешканку Волинської області, яка підробила 142 ухилянтам документи про "багатодітність".

"За публічного обвинувачення прокурорів Волинської обласної прокуратури визнано винною жительку Луцька у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України)", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. 

У суді довели, що жінка та її раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися у країнах Євросоюзу.

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"Завірені" консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні. У такий спосіб вони виїжджали з України як батьки трьох неповнолітніх дітей.

У кримінальному провадженні загалом задокументовано організацію виїзду за кордон 142 ухилянтів. Ці «послуги» коштували до 3 тис доларів США.

Матеріали стосовно спільника засудженої виділено в окреме провадження.

  • Скасували майже 500 фіктивних довідок про інвалідність, які "штампували" у харківській МСЕК.
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