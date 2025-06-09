Уночі Сили оборони уразили літаки на російському аеродромі "Саваслейка"

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Саваслейка”, що у Нижегородській області Росії. Попередньо, уражені два літаки.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі нагадали, що російський агресор використовує цей аеродром для ударів по території України. З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
- Сьогодні Генштаб також підтвердив ураження підприємства, де виготовляли антени для "шахедів".
Спецоперація "Павутина"
- Нещодавно СБУ провела унікальну спецоперацію "Павутина" і завдала ударів одразу по чотирьох військових аеродромах Росії: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
- Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента Зеленського.
- Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації, перевищує 7 мільярдів доларів.
- Загальні втрати авіації росіян сягнули 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.
- Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".
- Згодом спецслужба повідомила, що росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ і розміщують замість пошкоджених літаків цілі.