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Уночі Сили оборони уразили літаки на російському аеродромі "Саваслейка"

Попередньо, уражені два літаки. 

Уночі Сили оборони уразили літаки на російському аеродромі "Саваслейка"
МІГ-31 армії РФ, ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Саваслейка”, що у Нижегородській області Росії. Попередньо, уражені два літаки. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються", – йдеться у повідомленні. 

У Генштабі нагадали, що російський агресор використовує цей аеродром для ударів по території України. З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

  • Сьогодні Генштаб також підтвердив ураження підприємства, де виготовляли антени для "шахедів".

Спецоперація "Павутина"

  • Нещодавно СБУ провела унікальну спецоперацію "Павутина" і завдала ударів одразу по чотирьох військових аеродромах Росії: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
  • Цією операцією безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента Зеленського.
  • Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації, перевищує 7 мільярдів доларів.
  • Загальні втрати авіації росіян сягнули 41 одиницю, серед яких літаки А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.
  • Детальніше про спецоперацію читайте у матеріалі LB.ua "Малюк і карлсони. Чорний день російської стратегічної авіації".
  • Згодом спецслужба повідомила, що росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації після удару СБУ і розміщують замість пошкоджених літаків цілі.
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