Уночі Сили оборони уразили літаки на російському аеродромі "Саваслейка"

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Саваслейка”, що у Нижегородській області Росії. Попередньо, уражені два літаки.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що російський агресор використовує цей аеродром для ударів по території України. З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Сьогодні Генштаб також підтвердив ураження підприємства, де виготовляли антени для "шахедів".

Спецоперація "Павутина"