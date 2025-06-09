Росіяни атакували 33 населені пункти Херсонщини, били по інфраструктурі та будинках

За добу четверо мешканців Херсонщини поранені через російську агресію. Росіяни атакували 33 населені пункти області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Тараса Шевченка, Берислав, Микільське, Понятівка, Білозерка, Монастирське, Козацьке, Веселе, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Станіслав, Широка Балка, Золота Балка, Олександрівка, Новоберислав, Садове, Придніпровське, Осокорівка, Нововоронцовка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Розлив, Софіївка, Томарине, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.