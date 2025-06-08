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На Одещині в ДТП загинула мама і двоє дітей

Батько з ще одним сином потрапили у лікарню. 

На Одещині в ДТП загинула мама і двоє дітей
Наслідки смертельної ДТП
Фото: Поліція Одещини

Сьогодні, 8 червня, біля населеного пункту Катлабуг у Ізмаїському районі Одещини трапилася в ДТП, у якій загинула мама і двоє дітей.

Як повідомили у поліції Одещини, попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля «ВАЗ» не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево.

В автівці з чоловіком перебувала 41-річна дружина та троє їхніх дітей 4-х місяців, 12-ти та 15-ти років.Жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули.

12-річну дитину з батьком госпіталізували. В лікарні у водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан спʼяніння.

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