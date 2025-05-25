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На Харківщині у ДТП загинула жінка і трирічна дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство

Аварія сталася на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району. 

На Харківщині у ДТП загинула жінка і трирічна дитина, а винуватець аварії скоїв самогубство
Наслідки смертельної ДТП на Харківщині
Фото: Поліція Харківщини

Сьогодні, 25 травня, близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району на Харківщині у ДТП загинула жінка і трирічна дитина. Винуватець аварії скоїв самогубство.

Про це повідомили у поліції області. 

Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи обгін, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху.

Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка. 

Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу. 

Кермувальники інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес. 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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