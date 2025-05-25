​У Швейцарії поблизу курорту знайшли тіла п'яти лижників

Поблизу елітного швейцарського курорту Церматт рятувальники знайшли тіла п'ятьох лижників.

Як пише ВВС, їх знайшли через день після того, як альпіністи, які піднімалися на гору Рімпфішхорн у Валеських Альпах, повідомили рятувальників про кілька пар лиж, залишених без нагляду.

Поліція Вале повідомила в неділю, що в результаті повітряних та наземних пошуків тіла загиблих виявили під вершиною льодовика Адлер.

Жертв знайшли на різній висоті на залишках лавини у високогірних районах поблизу швейцарсько-італійського кордону.За даними рятувальників, три тіла виявили в одному районі, а ще два – вище на вузькій сніговій ділянці.

Пізніше під час обшуку було знайдено п'яту пару лиж, що підтверджує, що у групі було п'ятеро людей. Правоохоронці почали розслідування.

Церматт – один із найпрестижніших альпійських курортів Швейцарії, який відвідують заможні європейські лижники. Підйом на Рімпфішхорн вважається складним, на вершину цієї гори можна дістатися приблизно за п'ять годин. Туди існує кілька маршрутів, і всі вони передбачають ночівлю у гірському прихистку.