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​У Швейцарії поблизу курорту знайшли тіла п'яти лижників

Їх виявили поблизукордону із Італією.

​У Швейцарії поблизу курорту знайшли тіла п'яти лижників
Церматт, Швейцарія
Фото: EPA/UPG

Поблизу елітного швейцарського курорту Церматт рятувальники знайшли тіла п'ятьох лижників. 

Як пише ВВС, їх знайшли через день після того, як альпіністи, які піднімалися на гору Рімпфішхорн у Валеських Альпах, повідомили рятувальників про кілька пар лиж, залишених без нагляду.

Поліція Вале повідомила в неділю, що в результаті повітряних та наземних пошуків тіла загиблих виявили під вершиною льодовика Адлер.

Жертв знайшли на різній висоті на залишках лавини у високогірних районах поблизу швейцарсько-італійського кордону.За даними рятувальників, три тіла виявили в одному районі, а ще два – вище на вузькій сніговій ділянці.

Пізніше під час обшуку було знайдено п'яту пару лиж, що підтверджує, що у групі було п'ятеро людей. Правоохоронці почали розслідування. 

Церматт – один із найпрестижніших альпійських курортів Швейцарії, який відвідують заможні європейські лижники. Підйом на Рімпфішхорн вважається складним, на вершину цієї гори можна дістатися приблизно за п'ять годин. Туди існує кілька маршрутів, і всі вони передбачають ночівлю у гірському прихистку. 

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