Швейцарія підтвердила готовність прийняти зустрічі щодо мирного врегулювання

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після розмови з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.
"Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - написав Єрмак у Telegram.
Він також повідомив про продовження роботи.
- Нагадаємо, що в лютому агенція Reuters повідомляла, що представники США та РФ зустрічалися в Швейцарії для неофіційних переговорів про війну в Україні.
- Минулого року Швейцарія також приймала Саміт миру.