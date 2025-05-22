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Швейцарія підтвердила готовність прийняти зустрічі щодо мирного врегулювання

Єрмак провів розмову з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.

Швейцарія підтвердила готовність прийняти зустрічі щодо мирного врегулювання
Фото: EPA

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після розмови з радником з питань національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером.

"Розповів про зустріч у Стамбулі, перемовини про завершення війни. Обговорювали також майбутнє діалогу про справедливий мир. Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання", - написав Єрмак у Telegram.

Він також повідомив про продовження роботи.

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