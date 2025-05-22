Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
ГоловнаСвіт

Bank of Georgia обмежив купівлю предметів розкоші росіянам

За допомогою картки банку можна розплатитися за товари не дорожчі за 300 євро.

Bank of Georgia обмежив купівлю предметів розкоші росіянам

Найбільший у Грузії Bank of Georgia обмежив клієнтам із Росії купівлі в магазинах лакшері-сегменту. За допомогою картки банку в них можна розплатитися за товари не дорожчі за 300 євро.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на РБК.

У банку пояснили, що це робиться в рамках виконання країною санкцій Євросоюзу. Грузія є кандидатом у члени ЄС, хоча процес вступу був заморожений улітку 2024 року.

Банк прокоментував обмеження російській державній агенції ТАСС і наголосив, що "дотримувався і дотримується" вимог санкцій США, ЄС та Великої Британії.

Це - перший відомий випадок, коли за забороною купівлі товарів розкоші стежить не магазин, а емітент банківської картки. Російські громадяни стали частіше оформлювати карти міжнародних платіжних систем у Грузії та інших сусідніх із Росією країнах після того, як з російського ринку пішли Visa та Mastercard.

  • Заборона на постачання до Росії предметів розкоші вартістю понад 300 євро була ухвалена Євросоюзом після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року. Аналогічні заборони діють у США та Великій Британії.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies