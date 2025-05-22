Британський суд заблокував передачу Маврикію спірного архіпелагу Чагос

За декілька годин до підписання угоди суд Великої Британії заблокував передачу Маврикію спірного архіпелагу Чагос, де розташована військова база США.

Про це пишуть АР та ВВС.

Угоду про передачу мали підписати 22 травня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та лідер Маврикію Навін Рамгулам на віртуальній церемонії.

Згідно із договором, Велика Британія мала передати острови Чагос Маврикію, але документ дозволяв Лондону та Вашингтону продовжувати використовувати військову базу, розташовану там, протягом щонайменше 99 років. На найбільшому із островів розташована військово-морська база і база бомбардувальників Дієго-Гарсія.

Із адміністрацією президента США Дональда Трампа провели попередні консультації, і там дали згоду, але остаточне укладення угоди відклали через переговори щодо вартості.

Однак суддя Вищого суду в четвер вранці виніс ухвалу, яка призупинила дію угоди. Це сталося у відповідь на позов двох чакоських жінок. Вони представляли корінних мешканців островів, яких виселили десятиліття тому, щоб звільнити місце для американської бази. Бернадетт Дюгасс та Бертріс Помпе, які є громадянками Великої Британії, побоюються, що повернення стане складнішим, якщо Маврикій візьме під контроль острови.

Суддя Високого суду Джуліан Гус тимчасово заборонив британському уряду вживати будь-які "переконливі або юридично обов'язкові заходи для завершення переговорів щодо можливої передачі Британської території в Індійському океані, також відомої як архіпелаг Чагос, іноземному уряду". Згідно із рішенням суду, юрисдикція Великої Британії над цими островами має бути збережена до подальшого розпорядження.

Острови Чагос, які є одним з останніх залишків Британської імперії, перебувають під британським контролем з 1814 року. Велика Британія відокремила острови від Маврикію, колишньої британської колонії, у 1965 році, за три роки до здобуття Маврикію незалежності.

У 1960-х і 1970-х роках Велика Британія виселила з островів до 2000 осіб, щоб американські військові могли побудувати базу Дієго-Гарсія, яка підтримувала військові операції США від В'єтнаму до Іраку та Афганістану.

Переміщені чагосійці роками безуспішно боролися в судах Великої Британії за право повернутися додому. Згідно з угодою, яку мали укласти, буде створено фонд переселення, який допоможе переміщеним остров'янам повернутися на острови, окрім Дієго-Гарсії. Але поки неясно,як це буде відбуватися.

Маврикій давно оскаржує претензії Великої Британії на архіпелаг, і в останні роки ООН та її Верховний суд закликали Велику Британію повернути Чагос Маврикію.

Велика Британія погодилася на це у жовтні, але через зміну уряду на Маврикії договір відклали.

Британська опозиційна партія консерваторів розкритикувала угоду, звинувативши уряд у відмови від суверенітету над британською територією.