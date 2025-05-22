КНДР запустила кілька крилатих ракет у напрямку Східного моря

Північна Корея у четвер запустила кілька крилатих ракет у напрямку Східного моря після того, як під час спуску на воду пошкодили новий есмінець.

Як пише Yonhap, про це повідомили військові Південної Кореї.

Ракети запустили після аварії, яка трапилася напередодні під час церемонії спуску на воду щойно побудованого 5000-тонного есмінця на очах у Кім чен Ина. Пишуть, що стартова спускова частина кормової частини корабля відійшла першою та застрягла, а платформа не рухалася паралельно. У результаті деякі секції днища судна "розчавилися", це зруйнувало його рівновагу, і ніс не зміг відірватися від корабельного трапа

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що зафіксував запуски ракет близько 9 ранку з району Сондок у провінції Південний Хамгьон. Проте більше подробиць, зокрема про кількість ракет, не надали.

У JCS заявили, що уважно стежать за діяльністю Північної Кореї, щоб Пхеньян "не помилився" в оцінці поточної безпекової ситуації, додавши, що зберігають можливості для "переважної" реакції на будь-яку провокацію.

Це був другий запуск ракети Північною Кореєю цього місяця. 8 травня вона запустила кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море.

Військові Південної Кореї зазвичай не одразу оголошують про запуски північнокорейських крилатих ракет, на відміну від балістичних, які заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН.