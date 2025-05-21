NYT: Російські спецслужби готували в Бразилії агентів під прикриттям для шпіонажу в країнах Заходу

Росія використовувала Бразилію як стартовий майданчик для своїх найелітніших розвідників, яких відправляли шпигувати у західні країни.

Про це пише The New York Times.

Протягом останніх трьох років агенти бразильської контррозвідки в рамках операції "Схід", ідентифікували щонайменше дев'ять російських шпигунів, які діяли під прикриттям, це випливає із сотень документів та десятків проведених NYT інтерв'ю. Щонайменше двоє з них були заарештовані.

Інші встигли втекти до Росії. За словами офіційних осіб, у розслідуванні брали участь як мінімум вісім країн, розвіддані надходили зі США, Нідерландів, інших західних спецслужб, Ізраїлю, Уругваю.

Знищення кремлівської фабрики шпигунів було для бразильських контрозвідників чимось більшим, ніж просто рутиною. Це було частиною руйнівних наслідків десятилітньої роботи російських спецслужб. "Російські шпигуни допомогли збити пасажирський літак, що летів з Амстердама у 2014 році. Вони втручалися у вибори в Сполучених Штатах, Франції та інших країнах. Вони отруювали ймовірних ворогів та планували державні перевороти", пише видання.

Але саме рішення Путіна вторгнутися в Україну в лютому 2022 року викликало глобальну реакцію на російських шпигунів навіть у тих частинах світу, де ці агенти довгий час користувалися певною безкарністю. Серед цих країн була Бразилія, яка історично мала дружні відносини з Росією.

Хоча багато країн займаються розвідувальною діяльністю, Росія від них дуже відрізняється, пише NYT. Інші розвідки в основному для збору інформації працюють з місцевими джерелами, а РФ ще з радянських часів займається підготовкою агентів - нелегалів, які до певного часу є сплячими агентами.

Зокрема в Бразилії шпигуни спочатку позбувались свого російського минулого, потім починали вести бізнес, заводити друзів і сім’ї. Потім, прикриваючись правдоподібними історіями, вони вирушали до Сполучених Штатів, Європи чи Близького Сходу для шпигунських операцій.

Так, на початку квітня 2022 року ЦРУ повідомило Федеральну поліцію Бразилії, що офіцер російського ГРУ під прикриттям нещодавно з'явився в Нідерландах, щоб пройти стажування в Міжнародному кримінальному суді - саме тоді, коли він почав розслідувати російські воєнні злочини в Україні. Він подорожував із бразильським паспортом під ім'ям Віктора Мюллера Феррейри. Під цим ім'ям він отримав ступінь магістра в американському університеті. Але його справжнє ім'я, за даними ЦРУ, Сергій Черкасов. Нідерландські прикордонники відмовили йому у в'їзді, тож після повернення до Бразилії місцеві правоохоронці затримали його за звинуваченням у використанні підроблених документів.

На допитах Черкасов заявляв, що бразилець, він мав справжній паспорт, бразильську реєстраційну картку виборця і довідку про проходження строкової військової служби. Лише коли поліція знайшла його свідоцтво про народження, історія пана Черкасова – і вся російська операція в Бразилії – почала руйнуватися.

У минулому російські шпигуни часто отримували документи, що посвідчують особу, припускаючи особи померлих людей, часто немовлят. У документі зазначалося, що Віктор Мюллер Феррейра народився в Ріо-де-Жанейро в 1989 році у бразильської матері, реальної людини, яка померла чотири роки потому.

Але коли поліція знайшла її родину, агенти дізналися, що у жінки ніколи не було дітей. Влада так і не знайшла нікого, хто б відповідав імені батька.

Це відкриття викликало вражаючі питання. Як російський шпигун отримав справжні документи під фальшивим ім'ям? Найголовніше, поліція задавалася питанням: якщо один шпигун міг це зробити, чому інші не могли?

Як зазначає видання, бразильський паспорт дозволяє безвізові подорожі до майже такої ж кількості країн, як і американський. І хоча багато країн вимагають підтвердження від лікарні перед видачею свідоцтва про народження, Бразилія робить виняток для тих, хто народився в сільській місцевості – там достатньо заявити у присутності двох свідків, що дитина народилася принаймні в одного з батьків-бразильців. Маючи на руках свідоцтво про народження, можна отримати паспорт.

Федеральні агенти почали шукати так званих "привидів": людей із справжніми свідоцтвами про народження, які провели своє життя без жодних записів про фактичне перебування в Бразилії та які раптово з'явилися дорослими, швидко збираючи документи, що посвідчують особу.

Щоб знайти цих привидів, агенти почали шукати закономірності в мільйонах записів про народження, паспортів, водійських посвідчень та номерів соціального страхування.Дещо з цього можна було автоматизувати, але не всі бразильські бази даних можна легко підключити та шукати в цифровому вигляді. Значну частину цього доводилося робити вручну.

Цей аналіз дозволив операції "Схід" розкрити всю російську операцію.

Протягом поколінь агенти під прикриттям використовували фальшиві паспорти, викрадені імена та добре видумані історії для прикриття. Цифрова епоха, в якій майже кожен має онлайн-історію, значно ускладнила ситуацію.

Сам Путін визнав, що контролював радянських агентів під прикриттям, перебуваючи у Східній Німеччині як молодий офіцер КДБ наприкінці холодної війни.

Бразильська поліція викрила інших агентів: спочатку з'явився Черкасов, стажер, якого заарештували через кілька тижнів після вторгнення. Потім Михайло Мікушин, який перебував під бразильським розслідуванням, з'явився в Норвегії та був заарештований. Двох російських агентів під глибоким прикриттям заарештували в Словенії, де вони проживали під аргентинськими іменами.

Інше "бразильське" подружжя з прізвищем Перейра, а насправді Володимир і Катерина Данилові - втекли до Португалії. Ще одним російським агентом виявився Герхард Даніель Кампос Віттіч, він же

Артем Шмирьов, який разом з дружиною Іриною, шпигункою у Греції, також встигли втекти з країни. Подружня пара близько 30 років, яка жила під іменами Мануеля Франсіско Штайнбрука Перейри та Адріани Кароліни Коста Сілви Перейри, втекла до Португалії у 2018 році та зникла.

З усіх шпигунів до в'язниці потрапив лише Черкасов, якого засудили до 15 років за фальсифікацію документів, але потім скоротили вирок до п'яти років. Намагаючись звільнити його уряд РФ заявив, що він є наркоторговцем у розшуку, і подав до суду документи з проханням про його екстрадицію. Але Бразилія відмовила у цьому.