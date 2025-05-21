Кислиця: Для припинення війни Путіну не потрібен ніякий меморандум чи перемовини

"Росія – це країна, де є диктатор, який розпочав війну майже одноосібно, звісно, за сприятливого ідеологічного ґрунту та за широкої підтримки мас, і він її може й закінчити".

Війну проти України розпочав і може завершити особисто президент Росії Владімір Путін, тож ключ до миру – в єдності західного світу стосовно тиску на російського диктатора, а не в нескінченних експертних перемовинах.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у коментарі Укрінформу.

"Безкінечні розмови на експертному рівні нас не особливо цікавлять. Росія – це країна, де є диктатор, який розпочав війну майже одноосібно, звісно, за сприятливого ідеологічного ґрунту та за широкої підтримки мас, і він її може й закінчити. Тому ми й говоримо про те, що має відбутися зустріч лідерів, оскільки комплексність і складність питань така, що (керівник російської делегації на переговорах у Стамбулі, - ред.) Мединський не має навіть мандату на те, щоб про них говорити", - сказав Кислиця.

Він додав, що українська сторона готова отримати від росіян "їхні думки, коли вони будуть готові їх передати".

Дипломат не став коментувати заяви речника Путіна про підготовку Росією проєкту меморандуму з Україною, зауваживши, що "такі люди як Пєсков, сьогодні кажуть одне, завтра друге, післязавтра третє".

За його словами, наразі очевидно, що Путін свідомо затягує час, тому поки складно прогнозувати продовження переговорного процесу.

"Наступний етап перемовин відбудеться тоді, коли для цього будуть створені умови з обох сторін. Тому перемовини України з партнерами відбуваються щоденно – Президент, його апарат, міністр закордонних справ буквально щодня проводять розмови з величезною кількістю партнерів, тому що одне з найважливіших завдань – забезпечити єдність наших, зокрема, європейських партнерів", - зазначив Кислиця.