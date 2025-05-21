Генштаб спростував заяви Росії про завершення бойових дій у Курській області

У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що заяви представників Росії щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають реальній обстановці.
Про це повідомила пресслужба Генштабу.
"Операція підрозділів Сил оборони на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику", - йдеться в повідомленні.
Загалом, з початку операції на Курському напрямку ворог втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25625 осіб убитими. У полон було взято 971 військового РФ. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки.
Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.
Раніше, 5 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що операція на Курщині, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей.
- У березні президент Зеленський заявив, що на Курщині українські бійці роблять "все можливе і неможливе", аби стримати наступ росіян на Сумську область. За його словами, серед завдань операції було відтягнути війська окупантів із Покровська, Харківського напрямку і Сум.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ також повідомляло, що ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від планів.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Навіщо ми ходили в Курську область?".