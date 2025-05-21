Генштаб спростував заяви Росії про завершення бойових дій у Курській області

З початку операції ворог втратив на цьому напрямку 63 402 військовослужбовця, з них 25625 - убитими.

У Генеральному штабі Збройних сил України наголосили, що заяви представників Росії щодо нібито завершення бойових дій на території Курської області не відповідають реальній обстановці.

Про це повідомила пресслужба Генштабу.

"Операція підрозділів Сил оборони на визначених напрямках у прикордонних районах Курщини триває. Хоча умови залишаються складними, українські захисники утримують займані позиції, виконують поставлені завдання та завдають ефективного ураження противнику", - йдеться в повідомленні.

Загалом, з початку операції на Курському напрямку ворог втратив 63 402 військовослужбовця, з них 25625 осіб убитими. У полон було взято 971 військового РФ. Знищено або пошкоджено 5664 одиниць озброєння та військової техніки.

Також, українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Бєлгородської області РФ.

Раніше, 5 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що операція на Курщині, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей.